7月29日、日本郵便は、昨年度の郵便事業の営業損益が約630億円の赤字になったと発表した。そのうえ、飲酒の有無を確認する点呼が適切に行われていなかった問題が発覚するなど、不祥事が連発。1871年に前島密によって創始された郵便事業は顧客の信頼を急速に失いつつあり、大きな岐路に立たされている。【文・取材＝山内貴範】

【写真】東京中央郵便局が入る「KITTE 丸の内」で販売されているアニメとコラボした切手

懸賞の応募にハガキを使わない

日本郵便のサービスを使う機会は、急速に減少している。最近、ゆうパックを利用した人は珍しくないだろう。だが、ハガキや封書を出したことがない人は想像以上に多いはずだ。懸賞が好きな人も、かつてはハガキを大量に買い込んでいたと思うが、QRコードを読み込んだり、SNSなどネット経由で応募したりするのがすっかり主流になった。

若者の郵便離れが止まらない原因とは

驚くことに、10〜20代には、“切手”の使い方を知らない人がじわじわ増えているという。ある企業の社員は「新入社員に請求書を送ってほしいと頼んだところ、“切手をどうやって貼ればいいのか、わからない”と言われたんです」と語る。

「話を聞くと、郵便を出したのは大学受験の願書を送るときくらいで、それ以外に郵便を出したことがないのだとか。ここまで郵便が使われなくなっているのかと驚きました。もっとも、当社ももはや請求書はメールで送ることが多いので、紙の請求書を出す機会はほとんどないのですが」

切手を舐めて貼ることを知らない

筆者はライターという仕事柄、郵便を使うことが今でもそれなりにある。メールやSNSなどで連絡ができない人に取材依頼をするためである。あるとき、仕事で同席した10代の女性から「切手ってどうやって貼るんですか？」と聞かれて、仰天した。使い方を説明したら、「切手ってそう使うんですね！」と感激されてしまった。

また、筆者がとある若手作家から受け取った郵便物で、切手がセロハンテープで貼られていたことがある。封書の住所を書き損じてしまい、一度はがした切手を利用したのかと思ったが、たぶん切手を舐めたり、水で付けたりして貼ることを知らなかったのだろう。郵便を窓口で直接差し出すケースも多く、切手を貼ってポストに投函したことがほとんどない人もいるかもしれない。

郵便の衰退を郵政民営化の失敗と批判する主張は多く聞かれるが、そもそも、そう話す人が郵便を使っているのかという疑問がある。特に若い世代では、郵便をほぼ使ったことがない人が増加しているのは間違いないようだ。

漫画家へのファンレターの数も激減

数量としては決して多くないものの、今でも手紙のニーズがあるのは漫画家や芸能人に宛てたファンレターである。しかし、大手出版社で長年にわたって漫画雑誌を担当する編集者は、「ファンレターが本当に届かなくなった」と語る。こんなところにも、郵便離れが顕著にみられるようだ。

「20年ほど前は、人気のある漫画家ならファンレターが1日に数百通届くこともあり、段ボール箱がすぐにいっぱいになってしまうほどでした。今では編集部全体で、1日に3〜5通あればいいくらい。漫画雑誌の部数が減った影響もあると思いますが、非常に寂しくなってしまいました。

SNSをやっている漫画家も多くなり、今では感想を伝えるのはダイレクトメールというパターンが普通になりました。しかし、手書きのファンレターは編集部にとっても人気を計るバロメーターであり、何より漫画家を勇気づけるもの。ファンレターの文化はなくならないでほしいものです」

「見返り美人」「月に雁」が今なら安い

以前、「デイリー新潮」に書いたが、郵便を取り巻く環境のなかで地味に問題となっていることに、切手コレクターの減少が挙げられる。「見返り美人」や「月に雁」など、人気切手の代名詞と言われていた切手の取引価格が数十年前からほとんど上がっていないどころか、値下がりしているのを見ても、コレクターが減っていることがわかる。

記念切手の発売当日、郵便局に並ぶ人の姿もほとんど見られなくなった。数か月前に発売された記念切手は普通に売れ残っており、郵便局員もそれを売り切ろうと必死なのか、110円切手を買いに来た人に「記念切手でお渡ししてもいいですか」と聞く場面はよく見かける。記念切手は郵便局のお荷物になっているのだろう。

チケットショップには誰かが収集したであろう記念切手が、シートで、しかも“額面割れ”で販売されているのを見かける。記念切手の発行はコンスタントに行われ、それらをデザインする切手デザイナーの仕事も注目されているものの、コレクターの増加にはほとんど結びついていないようだ。切手インフルエンサーの誕生を待つしかないのだろうか。

日本郵便の主要な事業は不動産業へ

このように、郵便を取り巻く状況は厳しさを増している。郵便離れが急速に進んでいる原因は、2024年に行われた郵便料金の値上げと、普通郵便が届くスピードが遅くなったことも影響している。そして、メールやLINEなど様々な通信手段が生まれたためだとは思う。

サービスの利用者はどんどん減少し、記念切手のコレクションも完全にオワコン化してしまっている。企業も請求書や書類を郵便で送る機会がほとんどなくなった。思えば、かつては毎日のように届いていたダイレクトメールも、いつの間にか見かけなくなってしまった。

このままでは、10年後には郵便制度そのものがオワコンになっていても、何ら不思議ではない。電報の祝電のように、郵便は特別なものを送るときの手段として残る可能性はあるが、もはやインフラとしての使命を終えつつあるという意見もある。郵便制度をどう維持すべきかどうか、本気で考えないといけない時期になっている。

郵便事業が衰退する一方で、日本郵政グループが力を入れているのは不動産業である。「KITTE丸の内」や「麻布台ヒルズ森JPタワー」のように、駅前や市街地にあった郵便局舎が次々に高層ビルや商業施設に変わっている。民営化された企業は一等地を有していることを武器に、不動産開発に熱心である。本業が郵便事業ではなく、不動産業になってしまっては、本末転倒なのだが……。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部