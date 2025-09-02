堀北真希さんの妹・NANAMI、自宅ショット公開「おうちまで素敵とは…」「天使がキッチンに」「素敵なこだわりいいね」
元俳優・堀北真希さんの実妹で、モデル・アイデザイナーとして活動するNANAMI（30）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。自宅ショットを披露した。
【写真】「おうちまで素敵とは…」「天使がキッチンに」NANAMIの自宅ショット
NANAMIは「我が家のいつもの風景 連載ではリアルを伝えたくておうちで撮影してます」と書き出し、Webメディア『ENCOUNTER MAGAZINE』での連載の撮影風景を公開。写真には、洗練されたキッチンや食卓でエプロンに身を包み料理をするNANAMIの姿、愛猫・まるちゃんがくつろぐ姿などが写し出されている。
撮影時のまるちゃんの様子については「人がだいすきで懐っこいまるだけど意外とカメラ好き??なことが発覚!!!（笑）いつもは遊んでいるところを撮ろうと携帯のカメラを向けると撮るなら止めるけど？てな感じでやめるのに、プロに撮られるのは好きなの!?（笑）」と楽しげに報告。また「あめちゃんはビビリなので隠れながらも気になってたまーに様子見に来てました」と、もう1匹の愛猫・あめちゃんの様子についても伝えた。
コメント欄には「お料理だけじゃなくおうちまで素敵とは…」「天使がキッチンに」「ななみちゃんの素敵なこだわりいいね」「素敵すぎっす」「まるちゃんも可愛い」など、さまざまな声が寄せられている。
