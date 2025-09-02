9月2日、盛岡競馬場で行われた10R・不来方賞（Jpn2・3歳・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ナルカミ（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に4番人気のハグ（牡3・栗東・藤岡健一）、3着に2番人気のメイショウズイウン（牡3・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは2:01.2（不良）。

単勝1.7倍、戸崎圭太騎乗の1番人気、ナルカミが鮮やかな逃げ切りを決めた。大外枠からじわっとスピードを上げていき1コーナーを先頭で通過。ポジションをキープしたままマイペースの逃げを展開すると、勝負どころでも絶好の手応え。直線ではライバルを一気に突き放すと、後続に影を踏ませることなくそのまま2馬身半差で押し切った。2番人気で武豊騎乗のメイショウズイウンは3着まで。

ナルカミ 5戦4勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：サンダースノー

母：オムニプレゼンス

母父：ディープインパクト

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 ナルカミ 戸崎圭太

2着 ハグ 高杉吏麒

3着 メイショウズイウン 武豊

4着 ロードラビリンス 川田将雅

5着 ルヴァンユニベール 内田博幸

6着 リケアカプチーノ 吉原寛人

7着 サンロックンロール 山本聡哉

8着 タカマキファイブ 小林凌

9着 ユウユウコラソン 佐々木志音

10着 キングミニスター 山本政聡

11着 コックリサン 菅原辰徳

12着 フタイテンホイール 大坪慎