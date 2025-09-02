imase、活動休止の報告後初のインスタ投稿 猫の絵と楽曲で穏やかな近況を伝える
7月25日の日本武道館公演後、体調不良により活動休止を発表していたアーティスト・imaseが、約1ヶ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。猫をモチーフにした絵画作品と楽曲を公開した。
【画像】猫の絵と楽曲でほっこり…活動休止中のimaseのインスタグラム投稿
8月4日には、imaseが「長期療養が必要」との医師の診断を受けたことが所属事務所から発表され、予定されていたイベントやメディア出演はキャンセル。あわせて、アーティスト活動の一時休止も明かされていた。
それ以来の投稿となった今回は、「おかわりいただけただろうか。駄洒落だ。曲もつけたよ〜」という軽妙なコメントとともに、猫を描いた絵画作品を公開。「IYA GIRL NEKO」と記された絵や、猫がテーブルの上でくつろぐ様子を描いたものなど、柔らかな色合いと素朴なタッチが印象的な作品が並んだ。
さらに投稿には音源も添えられており、アコースティックなサウンドに乗せて「IYA GIRL NEKO」と繰り返し歌われる、やさしい雰囲気の弾き語り楽曲を聴くことができる。コメント欄には「元気そうでよかった」「ご無沙汰してます」「更新うれしいです」など、ファンからの温かいメッセージが多数寄せられている。
音楽活動についての直接的な言及はなかったものの、絵も音楽もimase自身の手によるものと見られ、ファンからは「絵も上手いのね！」「歌声が聴けて嬉しい」といった反応が寄せられるなど、今回の投稿は回復を願うファンにとって明るいメッセージとなった。
現在も療養中で復帰時期は未定だが、活動休止を発表した際には「歩き出すための前向きな活動休止です！」とコメントしており、今後の動向に引き続き注目が集まっている。
