◆第５７回不来方賞・Ｊｐｎ２（９月２日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル、不良）

昨年からＪｐｎ２に格上げされた３歳馬によるダート重賞に１２頭が出走し、戸崎圭太騎手が騎乗した１番人気のナルカミ（牡、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が逃げ切り、３連勝で重賞初挑戦Ｖとなった。同馬は昨年１１月に２・０秒差をつける大差勝ちでデビュー。２戦目は７着に敗れたが、美浦への移籍初戦となった３歳１勝クラスでＶ。古馬と初対決だった６月のいわき特別では５馬身差をつける圧巻の内容で、今回の交流重賞に臨んでいた。なお、同馬には、ジャパンダートクラシック・ＪｐｎＩ（１０月８日・大井競馬場、ダート２０００メートル）への優先出走権が与えられた。勝ちタイムは２分１秒２。

２着は４番人気のハグ（高杉吏麒騎手）。３着に２番人気のメイショウズイウン（武豊騎手）が続き、ＪＲＡ勢が上位を独占した。

戸崎圭太騎手（ナルカミ＝１着）「まずは勝ててホッとしています。勝たないと次の大舞台に行けないのでプレッシャーはあったけど、無事に勝つことができて、よかったです。

（レースプラン）ハナにこだわっていなかったのですが、行きっぷり、勢いが良かったので、行った方がいいリズムで運べると思って、逃げの手を選択しました。ずっと楽な手応えで走ってくれました。

（４コーナーでは）手応えがあって大丈夫とは思ったけど、ゴールまでは確信が持てなかったです。

（坂井瑠星騎手が騎乗した）新馬戦が印象的で強い勝ち方でした。乗せていただく前から、いい馬だなと思っていました。能力に関しても成長を続けていて、今後がますます楽しみになりました。１番人気に応えることができて、うれしいです。今後も応援をよろしくお願いします」