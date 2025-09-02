【ベビーザらス：「ドラクエベビー＆キッズ」新商品】 9月12日より販売予定

日本トイザらスは、「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」を9月12日より販売を予定している。販売は全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストア、スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」にて実施される。

「ドラクエベビー＆キッズ」は、今年で39周年を迎えたロールプレイングゲーム（RPG）『ドラゴンクエスト』シリーズの公式ベビー・キッズブランド。

今回販売される新商品は、秋冬物ベビー・キッズウェア。ロンパースやトップス、ボトムスに加え、ベストやポンチョなどのあったかアイテムやフリースのパジャマなどがラインナップ。絵本「スライムぴぴぴ」をモチーフにしたキルトパジャマも展開。

ドラクエベビー＆キッズ キルトパジャマ スライム 価格：2,899円

ドラクエベビー＆キッズ 長袖ロンパース サロペット風 価格：4,099円

ドラクエベビー＆キッズ あったかポンチョ スライム 価格：3,299円

ドラクエベビー＆キッズ レギンス付きボディスーツ メタルスライム 価格：4,299円

ドラクエベビー＆キッズ セーター スライム 価格：3,499円

ドラクエベビー＆キッズ セーター メタルスライム 価格：3,499円

ドラクエベビー＆キッズ レギンス スライム 価格：2,999円

ドラクエベビー＆キッズ レギンス メタルスライム 価格：2,999円

ドラクエベビー＆キッズ ベスト 価格：3,299円

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX