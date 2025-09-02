米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が2日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演。ドジャーズ・大谷翔平投手（31）をめぐる発言で「大炎上。いまだに黒焦げ」と明かした。

この日、パーソナリティーのナイツの塙宣之が、炎上した経緯を説明した。以前、野沢が同番組に出演した際、当時エンゼルスだった大谷の話題に。「アメリカ本土では、日本ほど話題になっていないって記事を読んだから。そうなんですか？って振って。（野沢は）“たしかにそうだね”って。そしたら悪意のある切り抜き方されて。“そんなに人気ない”って野沢さんが言ったみたいになっちゃって、それが炎上した」と話した。

野沢は「大炎上だよ！恨んでるんだよ正直言って！」とクレームを入れて笑わせ、「悪意ないよ全然」と釈明。

「“アメリカはアメフトとバスケの国なので。野球はちょっと地味な印象があって…”って前置きもして。だけど切り取り記事にはその前置きもない。それで凄い炎上した」「みんなうそばっかりで。私と大谷さんがケンカしたみたいな感じになってて。そのあとに違う記事で“和解”ってなってて。ケンカもしてねーよ。会ったこともないよ」と口をとがらせて笑いをかっさらった。