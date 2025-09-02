2018年7月にアイドルグループ・乃木坂46を卒業したのちに、2023年9月からグラビア活動を始めた相楽伊織は、舞台やバラエティなど活躍の幅を広げている。相楽にとってグラビアという表現は、アイドル時代には縁が遠かったが、「もともとやってみたい世界だった」と明かす。自身の身体をさらけ出す究極の身体表現は時に性的に過剰に消費されることも少なくない。それでも相楽は「『エロい』よりも『セクシー』と思われたい」と語る。27歳を迎えて心身ともに充実している相楽にグラビアに挑戦し続ける理由を訊いた。

乃木坂46メンバーの水着写真集への憧れ

相楽にとってグラビア活動はグループ時代から憧れであったと明かす。

「昔からグラビアを見るのはすごく好きでした。中学生の時はAKB48のグラビアを見て育ちました。元AKB48の柏木由紀さん、山本彩さんが好きで写真集ももちろん見ています。それから、乃木坂に入ってからも他のメンバーが雑誌に出たり、写真集で水着やランジェリーを着たりしているのを見て『私もやってみたいな』と思っていました」（相楽、以下同）

2023年9月からグラビア活動を始動し、数々の雑誌の表紙を飾るなど、グラビア界を牽引する存在となっている。一般にグラビアで数年にわたり活動するタレントは数少ない中で、相楽のモチベーションは高まるばかりだという。

「グラビアの仕事は飽きないですね（笑）。撮影の時間が本当に楽しいんです。まだお会いしたことのないカメラマンさんもたくさんいらっしゃるし、お会いしたことのあるカメラマンさんも撮影回数を重ねるごとに関係性が深まっていくので、もっと新しい写真が撮れるんじゃないかなと思っています。チームでひとつのものを作ることが心地よいし、自分の成長も実感しています」

グラビアへの並々ならぬ思いを持つ相楽は、撮影でもこだわりを持っているという。

「基本的に撮られている時はどのように体のラインが出ているのかを気にしていますね。私なりですが、カメラマンさんとの距離感から写りを想像しています。

私、グラビアの“体の隙間”が大好きなんです。例えばうつ伏せで肘をつくポーズの時にお尻をキュっと上げると、お腹と脚と地面の間に三角形の隙間ができるじゃないですか。そういうのがとても好きで。あとは立っている時にできる両脚の太ももの間にある隙間も好きなので、自分の好みの加減を調整しています。

撮影前も体型は意識しています。気が緩むとすぐに戻ってしまうので（笑）。ジムにも通っていますが、一番効果を感じるのは食事のコントロール。朝昼はすごく食べるのですが、夜だけは食べなかったりしています。そうすると自然に落ちていく。今回の撮影では胸はちゃんと残しつつうまい具合に痩せられました。誰かが私のグラビアを何気なく見た時に、直観的に綺麗にみえるというのが私の目指していることなので、細かくやっているつもりです」

グラビア界での立ち位置を考えることも

相楽は今年で28歳を迎える。10代のタレントが次々と台頭するグラビア界で、自身の立ち位置も考えることが増えてきたと明かす。

「グラビアを始めて1年ぐらい経った、26歳ごろから意識し始めました。グラビアは若い子が多いじゃないですか。そう思った時に、今グラビア界には“お姉さん”が意外といないと思ったんです。“セクシー”の方にいったら私らしさが出るのかなって思ったんです」

自身の身体をさらけ出すグラビアは「究極の身体表現」でもあり、時に性的に過剰に消費されることも少なくない。しかし、相楽は表現者として向き合っていた。

「『エロい』とかはグラビアだから当たり前かもしれないけれど、それ以上に『綺麗』とか『セクシー』とか、そう思われていきたい。これからの私の立ち位置としてそう思っています」

「人生を豊かにしているだけです（笑）」

そんな相楽は一人暮らしを始めたという。私生活では外に出る機会が増えた。

「最近は美術展に行きます。直近ではヒルマ・アフ・クリントの企画展を見ました（5月下旬に取材）。特定の画家に詳しいというわけではないのですが、見ると頭がスッキリするし、 気分転換になります。抽象画がタイプなので楽しい展示でした。

美術展で売られているグッズも気になりますね。いつも決まって買うのはクリアファイルとステッカー。最近は靴下も出ていて可愛いですよね。

（「人生が豊かですね」と取材者が伝えると）人生を豊かにしているだけです（笑）。一人暮らしだと一人の時間が圧倒的に多くなるので、何か予定がないときは友達に連絡してカフェに行ったりジムに行ったりしています」

公私共に自らの理想を叶えるために真っすぐに活動しつづけている相楽の今後の活躍に期待したい。

【プロフィール】

相楽伊織（さがら・いおり）／1997年11月26日生まれ、埼玉県出身。身長164cm。2018年7月に乃木坂46を卒業。現在は俳優業、グラビアなど幅広く活躍中。趣味はバスケ観戦。『相楽伊織 彼女は美ヒップ』、『相楽伊織 彼女は美バスト』に引き続き、待望3作目も美ボディをたっぷり収録。デジタル写真集『相楽伊織 彼女は美ボディ』は各電子書店にて発売中

撮影／菊地泰久