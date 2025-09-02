17万いいね！思春期の娘が語る『父親が嫌いじゃなかった』、たった一つの理由【ママリ】

思春期の頃「父親が嫌いじゃなかった」娘の理由に17万いいね

ご紹介するのは津島つしま(@dsp24ma)さんの投稿です。「思春期の娘が父親を嫌う」という話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。津島つしまさんは思春期のころでも、父親のことが全然嫌いではなく世の中にある「年ごろの女の子は父親を嫌う言説」を謎に思っていたそう。大人になってからわかった、父親を嫌わない理由とは？

私、思春期のころでも父親のことが全然嫌いじゃなくて世の中にある「年頃の女の子は父親を嫌う言説」を謎に思ってたけど、大人になってからネットで色々な話を読んで私の父は下ネタとかセクハラの類を一切、本当に一切やらかさない人だということが分かりまして。

津島さんが父親を嫌わなかった理由は「下ネタやセクハラの類を一切しない」ことでした。下ネタやセクハラは誰から言われても、いい気分はしないもの。それが父親であれば、より嫌悪感は強くなってしまうのではないでしょうか。



親は子どもにとって尊敬したい存在であり、成長過程での一つの鏡でもあります。その父親が不適切な言動をすれば信頼を損ない、嫌悪感につながってしまうのかもしれませんね。



この投稿には「以後も気をつけて慕ってもらえる父親を目指そうと思いました」「他人にセクハラって思われるようなことは家族にも絶対やったらあかんのよ」といったコメントが寄せられていました。男女問わず親子関係を良好に保つには、日常の何気ない振る舞いが大切だと考えさせられる投稿でした。

「最初から完璧を目指さない」貯金を頑張るOLのお弁当に9.2万いいね

ご紹介するのは、手取り18万円で生きてます^_^(@18mannoonna)さんの投稿です。近年ではさまざまな物価上昇があり、節約のためにお弁当作りを始めた方もいるのでは？とはいえ、毎日彩りや栄養も考えなきゃいけないと思うとハードルが高くなってしまうことも。



投稿者・手取り18万円で生きてます^_^さんは、いつもコンビニでお昼ご飯を買っていたところを、家からお弁当を持っていくことに。「最初から完璧を目指さない」と話す投稿者に、温かい応援の声が集まりました。これならできるかも、と気持ちが軽くなる投稿です。

©18mannoonna

いつもコンビニでお昼ご飯買ってたけど、少しずつお弁当に変えます🍱まずはおにぎりから挑戦して、どんどんおかずを増やしていく。最初から完璧を目指さない

投稿者は「少しずつお弁当に変える」と決めたそう。まずはおにぎりとたまご焼き、ここから少しずつおかずを増やしていくのですね。「最初から完璧を目指さない」とスモールステップで節約に挑戦する投稿に、これなら挑戦できるかも？と励まされた方もいるのではないでしょうか。



この投稿には「なんでも1歩ずつが大事」「こういう風に切り替えていくと良いな」といったコメントが寄せられていました。初めから完璧でなくていいと考えれば、無理なく続けられそうですね。お弁当作り以外のさまざまなことにも通じそうな、すてきな投稿でした。

サイゼの「間違い探し」没頭する男子大学生に13万いいね

ご紹介するのはburihiko(@burihiko_t)さんが投稿した、大学生たちの何とも平和なエピソードです。あなたはサイゼリヤで「間違い探し」をしたことはありますか。サイゼリヤの間違い探しは、キッズメニューの表紙と裏表紙の面を使って描かれているもので、多くが間違いを10こ探す、というものです。



しばしばSNSでも話題にあがることのあるサイゼリヤの間違い探し。大人でも10こ全部を見つけるのは難しく、気が付くと家族みんなが黙って夢中で探している…なんてことも。



今回、投稿者であるburihikoさんのテーブルの隣では、男子大学生4人組がこの間違い探しに挑戦していたそうです。ただその様子がなんともほほえましいものだったようで…？

サイゼリヤで隣のテーブルの男子大学生4人組が、もうずっと間違い探しの話しかしてない。



「お前ここ見て。オレはここからここまで担当するわ」



「ここはないって。だってこいつとこいつで、ここだけで4つ出てんだから！」



良いなあ。もう何も新たに語り合うべき話題はないくらい仲良しなんだな。

4人それぞれで担当を決めて間違い探しをする大学生…本当に平和な光景ですよね。



この投稿には「起業したらいいチームになりそう」「間違い探し一つであれだけ熱中できるなんて、仲が良すぎてほっこりします。」「学生の時って、どうでもいい話しをずっと続けられるのって、今から考えたら幸せな事ですよね。」といったリプライがついていました。



リプライにもありましたが、今回の4人組のように1つのことを分担してクリアしていけるチームは確かに起業したら良いチームになりそうですね。



この4人組が間違い探しを無事クリアできたのかも気になるところです…。若い人たちが平和な話題でほっこりできる日々が続く、そんな社会であってほしいなと思える投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）