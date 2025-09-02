テレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」公式Ｘは１日、更新され、「登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました」と発表した。

公式Ｘは「番組よりお知らせ」と題し「番組内で、登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました。現在配信中のものに関しましては、随時修正、差替え作業を行っております。引き続き『しあわせな結婚』をお楽しみください」と告知された。

ただ、具体的に誰の年齢にまつわる表現なのかが記されておらず、ネットでは「レオの年齢かな？具体的に言ってもらえると助かるなー」「レオかな」など、ネルラの１８歳年下の弟・レオ（板垣李光人）の年齢設定を推察する声が。

レオについては、生まれてすぐに母親が亡くなったとされており、母と思われる人物の位牌には「平成十一年七月七日」と記されている。西暦では１９９９年となるが、８月２１日放送回で、レオが自分のアルバムを見るシーンで「２０１０年５月１４日」に１０歳の誕生日を迎えたと記されている。これが正しければ、レオは２０００年生まれ。レオが生まれたときには、母親はすでに死んでいることになる。

またネルラ（松たか子）についても、公式ＨＰでは「４５歳」表示で、警察のホワイトボードにも「１９７９年８月２１日」と生年月日が書かれていた。だが、レオと１８歳差となると、２０００年生まれのレオは現在２４歳で、ネルラは４２歳でなければ計算が合わないが…。