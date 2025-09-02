【夫婦、小さなすれ違い…】歯磨き中って水は必要？妻にモヤモヤ【第31話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、妻の歯磨き中に起こった一件です。
妻が歯磨きをする姿を目撃するたび、モヤモヤが止まらない夫。夫の視線の先にあるのは、歯磨き中ずーっと出しっぱなしにされた水。
夫「磨いている間は水いらなくない……？」
夫の言い分、「わかるぅ〜」なんて声に出してしまいそう。でもいちいち水を止めるのも面倒くさい……その気持ちもわかる！ さてみなさんはどちら派？ 気になるなら直接言えばいいじゃないと思うかもしれませんが、指摘すると怒られてしまうのだそう。夫はこのままモヤモヤし続けるしかないのでしょうか……。アドバイス求む！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、妻の歯磨き中に起こった一件です。
妻が歯磨きをする姿を目撃するたび、モヤモヤが止まらない夫。夫の視線の先にあるのは、歯磨き中ずーっと出しっぱなしにされた水。
夫の言い分、「わかるぅ〜」なんて声に出してしまいそう。でもいちいち水を止めるのも面倒くさい……その気持ちもわかる！ さてみなさんはどちら派？ 気になるなら直接言えばいいじゃないと思うかもしれませんが、指摘すると怒られてしまうのだそう。夫はこのままモヤモヤし続けるしかないのでしょうか……。アドバイス求む！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部