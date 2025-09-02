転職すると年収はどのくらい変わるもの? 6割が転職後に年収増加、「上がった人」の平均は+71.7万円
パーソルキャリアはこのほど、dodaエージェントサービスを利用して今年7月に転職決定した個人における、転職前後の平均年収変動額と年収変動割合を発表した。
転職前後の平均年収変動額【全体】
まず、転職前後の平均年収変動額は+9.4万円となった。
転職後に年収が増加した個人に限定すると、+71.7万円となっている。
転職前後の平均年収変動額【転職後に年収増加した個人】
転職後に年収が増加した個人の割合は、60.8%。
転職者全体に占める転職後に「年収増加」した個人の割合推移
業種別で見てみると、IT通信が67.1%、職種別では技術職(SE・インフラエンジニア・Webエンジニア)が69.9%でそれぞれトップとなっている。
業種別:転職前後の年収変動割合
職種別:転職前後の年収変動割合
