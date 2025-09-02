rms beautyの新コレクション♡クリスタルスリッパーで叶える透明感メイク

rms beautyから、注目のシェード「クリスタルスリッパー」を主役にした新コレクションが登場します。ピンクベージュに繊細なゴールドが重なり、肌に自然な輝きと奥行きを与えるカラー。ルミナイザーやリップチークなど、多彩なラインナップで2025年9月18日(木)発売予定です。気負わず楽しめるニュアンスカラーで、日常のメイクをもっと自由に彩ってみませんか♡

多彩にそろうクリスタルスリッパー



ルミナイザー クリスタルスリッパー

ラインナップは、ブランドを代表するマルチユースのハイライター「ルミナイザー クリスタルスリッパー」5mL 6,490円(税込)。

これをはじめ、血色感を演出できる「リップチーク」5mL 6,490円(税込)。

うるおいとツヤを与える「レジェンダリー リップオイル」5mL 4,400円(税込)。

そして輝きを長時間キープする「アイライツ クリームアイシャドウ」8.5mL 4,950円(税込)の全4種。肌なじみの良いピンクベージュとゴールドの輝きが、自然な立体感を生み出します。

板野友美プロデュースの人気カラコン「シークレットキャンディーマジック」新色＆機能アップで進化

心地よい処方と使い方のポイント



コレクションは、ビタミンEやオーガニックオイルを配合したクリーンな処方で、毎日のメイクに安心して取り入れられるのも魅力。

ルミナイザーは頬骨やまぶた、鼻筋などに軽くのせるだけで透明感をアップ。リップチークは指やブラシでシアーにも濃密にも調整可能。

リップオイルはぷるんとしたツヤを与え、アイライツはよれにくく長時間美しい仕上がりをキープしてくれます。シーンに合わせたアレンジが楽しめますよ♪

rms beautyで自分らしい輝きを



rms beautyの「クリスタルスリッパーコレクション」は、繊細で上品なツヤを添えてくれる特別なアイテム。

2025年9月9日(火)から公式オンラインストアで予約受付がスタートし、9月18日(木)に発売予定です。Cosme Kitchenでも取扱いがあるので、手に取りやすいのも嬉しいポイント。

ニュアンスカラーを味方につけて、あなたらしい魅力を引き出すメイクを楽しんでみてください♡