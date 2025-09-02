¼Ó±É»Ò¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤È¡Ö100ËüÇ¯¤Ö¤ê¤ËÁø¶ø¡×¤Çà¤¯¤Ã¤Ä¤Âç¤Ï¤·¤ã¤®2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤µ¤«¤ÎÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤ÇºÆ²ñ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤Ç½¡¥ê¥ó¤È100ËüÇ¯¤Ö¤ê¤ËÁø¶ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀîºê½¡Â§(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤È¤ÎÁø¶ø¤òÊó¹ð¤·¤¿¼Ó±É»Ò¤Ï¡¢´é¤ò´ó¤»¤Æ¾Ð´é¤Î¡ÖÂç¤Ï¤·¤ã¤®2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¼Ó±É»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï2000Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£12Ç¯¤«¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥«¥Ö¥¹¤ò·Ð¤Æ17Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¡£¸½ºß¤ÏBC¥ê¡¼¥°¡¦ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£