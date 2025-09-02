大雨のためJRの一部列車で運休などが発生しています。



JR東日本秋田支社によりますと、大雨の影響で午後5時現在、以下の列車に運休などが発生しています。



〇秋田新幹線

秋田ー盛岡 午後6時ごろ運転再開の見込み

・下りこまち33号 上りこまち40号から運転の見込み

・上りこまち30号（秋田午後3時6分発）と下り線こまち39号（東京午後7時20分発）が全区間で運休

・上下線合わせて8本が秋田ー盛岡で区間運休





〇奥羽線秋田ー刈和野 午後6時半ごろ運転再開の見込み秋田ー追分 午後4時13分ごろ運転再開 大雨が見込まれる午後7時以降は最終列車まで運転取りやめ追分ー大館 本日の運転取りやめ大館ー弘前（青森） 午後2時45分運転再開〇羽越線秋田ー酒田（山形） 下りは午後7時以降 上りは午後8時10分ごろから運転取りやめ〇男鹿線秋田ー男鹿 運転見合わせ、午後4時13分ごろ運転再開今後大雨が見込まれるため、午後7時以降最終列車まで運転取りやめ〇五能線東能代ー鯵ヶ沢（青森） 2日の運転は取りやめ〇花輪線鹿角花輪ー好摩（岩手） すべての列車の運転を取りやめ