【続報】大雨の影響でJRの列車に運休や遅れ 秋田新幹線は午後6時ごろ運転再開見込み 秋田 午後5時現在
大雨のためJRの一部列車で運休などが発生しています。
JR東日本秋田支社によりますと、大雨の影響で午後5時現在、以下の列車に運休などが発生しています。
〇秋田新幹線
秋田ー盛岡 午後6時ごろ運転再開の見込み
・下りこまち33号 上りこまち40号から運転の見込み
・上りこまち30号（秋田午後3時6分発）と下り線こまち39号（東京午後7時20分発）が全区間で運休
・上下線合わせて8本が秋田ー盛岡で区間運休
秋田ー刈和野 午後6時半ごろ運転再開の見込み
秋田ー追分 午後4時13分ごろ運転再開 大雨が見込まれる午後7時以降は最終列車まで運転取りやめ
追分ー大館 本日の運転取りやめ
大館ー弘前（青森） 午後2時45分運転再開
〇羽越線
秋田ー酒田（山形） 下りは午後7時以降 上りは午後8時10分ごろから運転取りやめ
〇男鹿線
秋田ー男鹿 運転見合わせ、午後4時13分ごろ運転再開
今後大雨が見込まれるため、午後7時以降最終列車まで運転取りやめ
〇五能線
東能代ー鯵ヶ沢（青森） 2日の運転は取りやめ
〇花輪線
鹿角花輪ー好摩（岩手） すべての列車の運転を取りやめ