¡ÖÍÄ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë²Ä°¦¤¤¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤à·ãÊÑá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖµÞ¤ËÁ°È±¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤¯¤ë¤ó¤È¥«¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Á°È±¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£°ÊÁ°¤è¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤¬Áý¤·¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡ª²Ä°¦¤¤¤¾¡×¡ÖÃ¯¤«¤Ê?¤È»×¤Ã¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍÄ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ë¤È²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£