»ÒµÜ¶Ú¼ð¤Ë¶ì¤·¤ó¤À²áµî¡Ä60ºÐ¥¢¥Ê¡¢3Ï¢È¯ÃË¤È¤Îà¶â¿§¥Ð¥ó¥Éá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡×
¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¥Ë¥Ã¥³¥ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡60ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬à3ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆá¤Î25ºÐ¼çË¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹ÅçÀï¤Ç3ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ°æÈþÊæ¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÂ¼¾åÁª¼ê¤¬3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á³§ÍÍ¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù4²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Ï2022Ç¯¤«¤é¾®»ù¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÍ¦µ¤¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¡¢É½¾ðÑÛ¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï1995Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤â»ÒµÜ¤Ë¶Ú¼ð¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£Ç¥¿±¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¼ê½Ñ¸å¤Ë¤ÏÊ¢Ëì±ê¤Ë¤Ê¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÃÇÇ°¡£¸½ºß¤Ï¤¬¤ó¤Î·¼È¯³èÆ°¤ä´µ¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£