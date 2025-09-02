iPhone¤«¤éPixel¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î
2022Ç¯12·î13Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡°ìÅ¾¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎiPhone 12 mini¤«¤é¥°¡¼¥°¥ë¤ÎPixel 7 Pro¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤ê´¹¤¨¤¿Æ°µ¡¤È¡¢´¹¤¨¤Æ¤«¤é1¥ö·î»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥¹¥Þ¥ÛÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë
2020Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿iPhone 12 mini¡£»Å»ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢¸Ä¿Í»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç·ÚÎÌ¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ëµ¡Æ°À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤¯¡¢»×¤¤½Ð¤òÁ¯¤ä¤«¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í£°ì¤ÎÇº¤ß¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¹¡£°ìÈÕ½¼ÅÅ¤·¤Æ¤âÍ¼Êý¤Ë¤ÏÅÅÃÓÀÚ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³°½ÐÃæ¤Ë»Å»ö¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿iPhone 13 mini¤Ï12 mini¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤òÍ×¤¹¤ë¤Û¤Éµ»½Ñ»ÅÍÍ¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¹¥Æ¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿iPhone 14¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Îµ¡¼ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¹¥Æ¥¤¡£iPhone 14 Plus¤Î¼Âµ¡¤ò»î¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀµÄ¾¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
iPhone 14 Plus¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ160.8mm¡¢Éý78.1mm¡¢¸ü¤µ7.80mm¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ëGoogle Pixel 7 Pro¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ162.9mm¡¢Éý76.6mm¡¢¸ü¤µ8.9mm¡£
¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿iPhone 14 Plus¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ç¥«¤¤Pixel 7 Pro¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤È¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ï¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦µ»½Ñ»ÅÍÍ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âPixel¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡¡§¥ì¥³¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤Ï¿À
¤½¤Î¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²»À¼¤òÊ¸»ú²½¤¹¤ëºî¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬È¾¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î²»¸»¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤éÇò»æ¤«¤éÊ¸»ú¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ê¬´Ö¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ËÌó1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Pixel 7 Pro¤ò»È¤¨¤ÐÏ¿²»¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡×¡Ö¤¨¡¼¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥é¡¼É½¸½¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿Æ±²»°ÛµÁ¸ì¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¡£10Ê¬´Ö¤Î²»¸»¤ò30Ê¬ÄøÅÙ¤Çµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥½¨¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ô»ú¤È¶âÍ»·Ï¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¤Î¸ì×Ã¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶çÆÉÅÀ¤È²þ¹Ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÏÃ¤·¼ê¤¬Ê£¿ô¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÏÃ¤¬¤´¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂêÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±Ñ¸ì·÷¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥é¥Ù¥ë¡×µ¡Ç½¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤ÐÏÃ¤·¼ê¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¢¡§¥«¥á¥é¤Ë¤âAIµ»½Ñ¤¬¸÷¤ë
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëAI¤¬À®¤»¤ëµ»¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¤³¤ÎAI¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Pixel 6¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×µ¡Ç½¤È¡Ö¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢Pixel 7¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â·òºß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Pixel 7 Pro¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ê¶áÀÜ»£±Æ¡Ë¤È30ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¿È¶á¤Ê²Ö¤«¤éÌë¶õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥à¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÉý¹¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Å½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Pixel 7 Pro¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÏÎØ³Ô¤¬¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¼Ì¼ÂÅª¡£ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈµÏ¿¤È¤·¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î£¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ
Pixel 7 Pro¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð5,000mAh¤Ç¡¢iPhone 12 mini¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð2,227mAh¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÍÆÎÌ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¶ñ¹ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ê¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏPixel 7 Pro¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é³Î¼Â¤Ë24»þ´Ö°Ê¾å¤Î¶îÆ°¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¦¤Ã¤«¤ê½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤Æ¤â¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤·¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤¡§³±¤È¤¤¤Ó¤¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½
Pixel 7¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö»þ·×¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß»þ´Ö¥â¡¼¥É¡×¡ÊAndroid·Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¡ÖDigital Wellbeing¡×¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤âÀßÄê²ÄÇ½¡Ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤¹¤ß»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥â¡¼¥É¤òON¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢°ÂÌ²¥µ¥¦¥ó¥É¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÉ»æ¤ò°Å¤¯¤·¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢½¢¿²Á°¤Ë¥À¥é¥À¥é¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿²Ãæ¤Ë¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£³±¤â¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»õ¤®¤·¤ê¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌëÃæ¤ËÉ¡¤ò¤«¤à¤È¡Ö¤¤¤Ó¤¡×Ç§Äê¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¥¡§Ï·´ã¤òÏ«¤ï¤ëÂç¤¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
iPhone 12 mini¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ï5.4¥¤¥ó¥Á¡£ÂÐ¤·¤ÆPixel 7 Pro¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï6.7¥¤¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬Ãø¤·¤¤É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤â¡¢²òÁüÅÙ¤â¡¢µ±ÅÙ¤âÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëPixel²èÌÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¥á¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¡£
¥Ù¥¼¥ë¤â¥Î¥Ã¥Á¤â¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¦¡§¤¤ì¤¤¤ÊãþÂÎ
¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥°¥ì¡¼¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤ÈÂ¦ÌÌ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÈþÎï¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£ÇØÌÌ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò³ê¤é¤»¤ÆÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÀìÍÑ¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î§¡§¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡Ê¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ë
¤³¤ì¤À¤±¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊPixel 7 Pro¤ò2Ëü7,800±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Pixel 7 Pro¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï12Ëü4,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»þ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¿¤á3Ëü5,000±ß¤Î¥°¡¼¥°¥ë¥¹¥È¥¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËiPhone 12 mini¤ò²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ6Ëü1,500±ß¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï¼Â¼Á3Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥È¥¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇPixel Buds Pro¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤Ê¤ª¡¢È¯Çä»þ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç³ØÀ¸³ä°ú¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÊÌ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
iPhone¤ò¼êÊü¤·¤Æ¼º¤Ã¤¿¤â¤Î
iPhone 12 mini¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢iPhone¥í¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢
¡¦iMessage¥¢¥×¥ê
¡¦AirDropµ¡Ç½
¡¦ÊÒ¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë°Â¿´´¶
¡¦³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥í¥¹¤Ï¥¨¥â¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
´û½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Pixel 7 Pro¤Î¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤È¥°¡¼¥°¥ë¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©²è°ìÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊPixel 7 Pro¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢iPhone 12 mini¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾ð½ï¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯Pixel 7 Pro¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥±´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³¨¤Ï»£¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥í¤Î¼Ì¿¿²È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÁÇ¿Í¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢iPhone¤Ï¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤â¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤ÜÅÅ¸»¤òON¤Ë¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¤¬°ìÅÙ¤âÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¼¼è¤ê²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢iPhone¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ°Ï¤ÏIPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤é¤±¡£º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ËiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼Æ±»Î¤ÇAirDrop¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢iMessage¤òÁ÷¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤ÏPixel 7 Pro¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤à¤·¤íµÕ¡£
Google¥Þ¥Ã¥×¡¢Google¥ì¥ó¥º¡¢Google¥Õ¥©¥È¡¢Google¥É¥é¥¤¥Ö¡¢Gmail...¡£¤¹¤Ç¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¡¼¥°¥ë¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î²¸·Ã¤ò¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ëPixel¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÁíÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢Pixel 7 Pro¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄûÀµ¡Î2022/12/14¡Ï