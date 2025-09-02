BUCK∞TICKが9月24日にリリースするライブBlu-ray／DVD『ナイショの薔薇の下 2024』の収録楽曲より、全20曲のショート動画が発売に向けて連日公開される。

ショート動画は、本日9月2日よりバンドのデビュー記念日である9月21日まで、BUCK∞TICKのオフィシャルSNSにて連日公開される。

本作は、2024年12月29日に行われた日本武道館公演『ナイショの薔薇の下』を完全収録。完全生産限定盤は、マルチアングル映像『雷神 風神 - レゾナンス #rising』が収録されるほか、全64ページのフォトブックとライブCDを付属したスペシャルパッケージ仕様となる。

また、本作のチェーン店別オリジナル特典のデザインも公開。それぞれ対象店舗でしか手に入らない限定の特典であり、各特典ともに数量限定とのことだ。

なお、BUCK∞TICKは10月15日にニューシングル『渋谷ハリアッパ！』をリリース。同月より全国ホールツアー『BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-』の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）