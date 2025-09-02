新潟県で行われる国際ユースに臨む

日本サッカー協会（JFA）は9月2日、8日から15日にかけて開催される「第27回国際ユースサッカーin新潟」に臨むU-17日本代表メンバー20人を発表した。

今回発表されたメンバーは、8月28日からフランスで行われているリモージュ国際大会に参加しているU-17代表とは別組となっており、2008年、09年生まれの選手たちを中心に構成された。

U-17日本代表は9月11日にU-17ウェールズと対戦し、13日の第2戦で新潟選抜、15日の最終戦でU-17オーストラリア代表と対戦する予定。監督はかつて横浜FCなどでプレーし、トップチームコーチの経験もある小野信義氏が務める。

発表されたメンバーには、各Jクラブの下部組織から選ばれた23名が名を連ねた。すでにJリーグで二種登録されているGK平野稜太（大分トリニータU-18）、DF森井莉人（サンフレッチェ広島ユース）、MF西岡健斗（ジュビロ磐田U-18）らが選出。森井は16歳ながら194センチの長身が特徴の選手だ。

20人中19人がJリーグ下部組織の選手たちで構成されており、高体連からは、MF児山雅稀（帝京長岡）が唯一選出。前回大会は2勝1分で当時のU-17日本代表が優勝していたなか、今大会はどのような結果になるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）