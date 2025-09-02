TBS NEWS DIG Powered by JNN

»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤¬¤µ¤­¤Û¤É½ªÎ»¤·¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¤¢¤­¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¹»³´´»öÄ¹ ¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤êÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¼õ¤±ÄÄ¼Õ¡¡¼«Ì±¡¦Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ

¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ê¡¢¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¤¢¤­¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÇ¤Ì¿¸¢¤ò¤â¤ÄÀÐÇËÁíÍý¤Ë¿ÊÂà¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤­¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£

»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆ±»Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¡£Áªµó¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×

ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÀÕÇ¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤­¤È¤­¤Ë¤­¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤­¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤«¤é°Õ»×³ÎÇ§¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÌÌ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄó½Ð¸å¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ÏÉÔ²Ä¡×¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

½ªÎ»¸å¡¢ÅÞ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤é¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£