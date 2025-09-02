NHKの浅野里香アナウンサーが8月29日、自身のXを更新。意外なところから生えた“長い毛”を断髪したことを明かし、話題になっている。

浅野アナは聖心女子大学卒業後、2016年に入局。松江放送局、札幌放送局を経て、2020年から東京アナウンス室に勤務。2020年4月から林田理沙アナウンサーの後任として『ブラタモリ』（NHK）の6代目アシスタントを2年間務めた。2023年に一般男性と結婚し、産休を経て今年度からトーク番組『土スタ』（NHK）でMCを務めている。

浅野アナは29日夜Xに《公開放送を前に…顔に生えた白くて細〜い毛！！笑 何度か切っているのですが 何度も生えてくるのです むしろ愛おしくなって 大切にいていましたが 放送で見えそうなほど 長くなってきたので断髪 福毛？宝毛？ 良いものと捉えています》と投稿。＃ドアップすまんのハッシュタグを付け、左顎あたりに生えた2cmほどの白い毛を引っ張っている自身のドアップ写真を公開した。

浅野アナは、大河ドラマ『べらぼう〜蔦屋栄華乃夢噺〜』にて、一橋徳川家当主の一橋治済役を演じる生田斗真をゲストに迎え、30日午後1時50分から同ドラマの特番への出演を控えていた。

「福毛」は縁起の良いものとされていることもあってか、浅野アナの投稿にXでは

《絶対に福毛ですね。抜かないで下さい。》

《縁起が良いから…と切らない人がいるとかいないとか。まあ切りますよね》

《福毛ですネ 抜いてもまた生えて来ますよ》

などという声があがっていた。

スポーツ紙記者が言う。

「浅野アナは『ブラタモリ』の最後の出演時にタモリさんから『旅、好きだよね。旅先での笑顔すごいもんね』と言葉をかけられていました。気持ちが素直に顔に出るタイプなのでしょうね。顔回りをドアップにして福毛写真を公開するNHKのアナウンサーはなかなかいなので、親しみを持ったファンも多かったようです」

「福毛」がまた生えてくるかどうか注目して『土スタ』を観るファンも多くなりそうだ。