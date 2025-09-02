TBS NEWS DIG Powered by JNN

¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡£ÊÌ¤ìÏÃ¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î´Ú¹ñÀÒ¤ÇÅÔÆâ¤Ë½»¤à¥Ð¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µîÇ¯10·î¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ë½»¤à¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ð¥ó¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÊ£¿ô²ó¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö·ïÁ°¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤ÏÀè·î23Æü¤Î¤³¤È¡£»ö·ïÈ¯À¸¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¥Ð¥ó¤µ¤ó
¡Ö´Ú¹ñ¤«¤éÍèÆü¤·¡¢»ä¤Î²È¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×

Àè·î29Æü¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡¢¤³¤¦ÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡£

µ­¼Ô
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¡£¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×

¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾å¿½½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤º¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×

ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¡£¤³¤ÎÆü¡¢µ¢¹ñÁ°¤Ë¡ÖÂçºå¤Ë¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ò·Ù»ëÄ£¤ÏÅìµþ±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·ÍâÄ«¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤ËºÆ¤Ó¸½¤ì¡¢110ÈÖÄÌÊó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦º£ÅÙ¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2Æü¸å¤Ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£

¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯À¸¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤«¤é¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈÈ¹ÔÅöÆü¤ÎÂ­¼è¤ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£