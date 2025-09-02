ちょっと考えられない

2位・巨人と3位・DeNAとのゲーム差が1.5となった。8月18日の時点では0.5だったが、25日には直接対決を制して2.5としていた。

【写真】阪神はマジック7に…道頓堀の「厳戒態勢」再び？ 日本一を決めた23年のお祭り騒ぎを振り返る

ところがまたもや急接近してきた。まあ巨人は26日からの広島、阪神6連戦を1勝5敗と大きく負け越した。当然だね。

前回の今コラムで、最低でも3勝3敗で乗り切ってもらいたい。負け越すようだと2位の座も苦しくなってくると記したが、それが現実のものとなってきた。巨人から5位の中日まで3ゲーム差で4チームがひしめく状況だ。

広島に絶対してはいけない3タテを喫して、阪神にも1勝2敗と負け越した。これで阪神とのゲーム差は16、借金は今季ワーストタイの3となった。

8月31日、阪神戦で12試合連続安打を放った泉口友汰

しかし、この時期に来て2位のチームが借金3なんて記憶にない。V9時代だって2位のチームは5割を維持し、貯金だってしていたと思う。

ちょっと考えられないね。

どこを狙って投げるのか、意図が分からない

阪神戦、結局は力負けだ。3連戦はすべて1点差ゲームになったが、敗れた試合はその1点が重かった。

8月31日の第3戦、今季4戦4敗の才木浩人を7回、5連打で3点を奪ってKO、逆転して2点差となった。いい流れだった。ところがその裏に登板した中川皓太が守ることができなかった。2死一塁から4連続長打を浴びて再逆転を許した。

確かに外野手の球際での悔しいプレーが三つ続いた。どれもが紙一重だった。でもこんなのはお互い様だ。

阪神の投手陣は先発、中継ぎともに質量豊富だが、リリーフ陣の石井大智や岩崎優はもとより、目についたのは及川雅貴だ。低めに丁寧な投球を心がけていた。

中川はどうだったか。船迫大雅、大勢もそうだが、えいやっという感じの投球だ。どこを狙って投げるのか、意図が分からない。

これではどうしても甘くなる。2死だけに早くアウトが欲しい。いい当たりをされるのもやむを得ないだろう。

四球の数、阪神1に対し巨人は11

巨人の投手陣は無駄な四球が多い。井上温人が勝ち星を伸ばせない理由がよく分かる。

前回も、先頭打者への安易な四球は絶対にダメと指摘した。しかし、30日の第2戦で先発すると、1回に先頭・近本光司に四球を与えた。さあ、これからという時である。

私も経験があるが、守っている野手はエエッである。ましてや近本は不振の真っただ中にいた。どうして攻めないのか。

前日（29日の第1戦）は山崎伊織の好投もあり、競り勝って連敗を4で止めていた。案の定、中野拓夢が送って森下翔太が中前へタイムリー二塁打、先制を許した。

よーいドンで前日の流れを止めて、阪神に渡した。井上は5回途中3失点で降板し与四球は3個、船迫をはじめ4人の救援陣は8個の四球を与えた。合計で11個だ。

試合は3対2で阪神が勝ったが3点はすべて四球絡みだった。対する阪神の四球は先発の高橋遥人の1個のみで、ラファエル・ドリス以下4投手はゼロだった。

1四球対11四球……分かりやすい。投球の基本はコースと高低だ。最近の投手は球種の多さを誇る。多いと7〜8種類はある。どこへ投げようかではなく、どの球を投げようかという思考に陥る傾向がある。でも大事なのは制球力だ。

藤川球児監督の方針だろう。阪神投手陣はしっかりしていると思う。

3割打者は一人もいないが…泉口が健闘

岸田行倫が30日から4番に入っている。これは1番・丸佳浩、出塁率の高い、2番・泉口友汰の出塁に期待して3番・岡本和真に返してもらうという狙いだろう。打席も多く回ってくる。

その泉口だが、打率2割9分3厘は広島の小園海斗に次ぐ2位だ。首位打者を狙える絶好の位置にいる。

彼はボール球を振らない。追い込まれても手を出さず見極める。開幕時にはファームにいた選手だ。急に打撃が良くなったわけではない。それがなぜ好成績を残しているのか。チームメートは参考にすべきだろう。

それにしても3割打者が一人もいないのは寂しい。62年に森永勝也さんが首位打者を獲得したが、この年は3割打者が森永さんだけだった記憶がある。（※）

寂しいといえば、2位のチームが借金を抱えてプレーオフ出場はどんなものかなと思う。

巨人は2日からヤクルト、中日と続く6連戦だ。早く5割に戻して貯金をして2位確保に向けて頑張ってもらいたい。

（成績などは1日現在）

※この年のセ・リーグの首位打者は広島の森永勝也で打率3割7厘、2位は大洋（現DeNA）の近藤和彦の2割9分3厘。

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部