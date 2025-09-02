５年前、１８歳の若さでグラミー賞主要４部門を独占した米国出身の歌姫ビリー・アイリッシュが３年ぶりの来日公演を行った。

本人の登場前にまず驚いたのが、オープニングアクトに藤井風が登場したこと。前日はＹＯＡＳＯＢＩだったようで、いずれも世界で聴かれ、日本の音楽フェスティバルであればトリ級の顔ぶれだ。いかに彼女が同業者から敬意を集めているのかがわかる。

やがて会場中央に設置された長方形のステージに登場したビリーは、キャップにだぼだぼな服という、いつも通りのラフなファッション。最新作で、ツアータイトルでもある「ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト」収録のバラード「ワイルドフラワー」を、「彼女の存在を感じる 頭の片隅で いつだって」と、愁いとつやを含んだ奥深い歌声で聴かせる。

観客に３６０度取り囲まれたステージを絶えず移動しながら、時にささやくように繊細に歌う姿は、数万人の観客一人ひとりに話しかけているように見えた。

グラミーを総なめにした代表曲「バッド・ガイ」ではステージを駆け巡り、跳びはねながら観客に拍手を求める。歌舞伎の獅子の精のように髪を振り回したり、突然客席近くに現れて観客とハイタッチを楽しんだり。内省的で繊細な歌も、躍動感あふれる歌も、この大会場の観客に等しく届かせることは本来、至難の業だろう。それをいとも簡単そうにやってのける１対１の親密さが、彼女の歌唱にはあった。

バンドは、必要にして十分な音を吟味して演奏する。その筋肉質な音楽は、人間の複雑な内面を率直な言葉と旋律で表現しようとする彼女の歌声と相まって、まるで禅のようなミニマリズムを感じさせた。

派手ではないが、満たされる。観客とのコミュニケーションに軸足を置いた演出が快く、２３歳の哲学が貫かれた見事なステージだった。（鶴田裕介）

――１７日、さいたまスーパーアリーナ。