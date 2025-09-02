º¸Íø¤¤È±¦Íø¤¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ò¡£ÆüËÜº¸Íø¤¶¨²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Öº¸Íø¤¡×¤¬¸¶°ø¤Ç·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤â¡©
º£²ó¤Ï¡Öº¸Íø¤¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Î²áµî¤È¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëº¸Íø¤¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜº¸Íø¤¶¨²ñ¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçÏ©Ä¾ºÈ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ûº¸±¦·óÍÑ¤Î¥Ï¥µ¥ß¡¢º¸±¦·óÍÑ¤ÎÄêµ¬¡¢º¸±¦·óÍÑ¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼
ÆüËÜº¸Íø¤¶¨²ñ¤ÎÈ¯µ¯¿Í¡¡ÂçÏ©Ä¾ºÈ¤µ¤ó
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ïº¸Íø¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Æ¤Îí¿¤ÎÌäÂê¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Û¾ï¤À¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢í¿¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Çº¸Íø¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Áä¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢º¸Íø¤¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹éÌä¤È¤â¤¤¤¨¤ëº¸Íø¤¤«¤é±¦Íø¤¤Ø¤Î¶ºÀµ¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢º¸¼ê¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥×¤È¤«ÊñÂÓ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º¸¼ê¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹ï°õÉÕ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂÎ1970Ç¯Âå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ñÎÁ¤ä»ä¤Î¾¯Ç¯´ü¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ïº¸Íø¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤ê±¦Íø¤¤Ë¶ºÀµ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸À¸ì¾ã³²¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º¸Íø¤¤Î¿Í¤À¤±Êü²Ý¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢±¦¼ê¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Î»ØÆ³
ÂçÏ©¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡Öº¸Íø¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÊü²Ý¸å¤Ë¡¢¿ô²ó¡¢º¸Íø¤¤Î»ùÆ¸¤À¤±¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¡¢±¦¼ê¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯»ØÆ³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢1Ç¯À¸¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¾¼ÏÂ1¥±¥¿À¤Âå¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¦Íø¤¼Ò²ñ¤æ¤¨¤Ëº¸Íø¤¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤¿¡¢¤¢¤ë°Õ¡¡Ì£Ï·ÇÌ¿´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ºÀµ¤äº¸Íø¤¤Ø¤ÎÊÎ»ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸³è´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æº¸Íø¤¤¬ÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¼«¿È¤âº¸Íø¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½ñÆ»¤ÎÌÓÉ®¤Ç¤¹¡£
»ú¤ò½ñ¤¯»þ¤ÎÉ®¤ÎÆþ¤ìÊý¤ä¥È¥á¡¢¥Ï¥Í¡¢¤Ï¤é¤¤¤Ê¤É¤¬º¸¼ê¤Ç½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯É®¤òÆ°¤«¤»¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Ç½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÍø¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤¤ì¤¤¤Ë½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¬»ú¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¡¢¥¹¡¼¥×¤ò¤¹¤¯¤¦¥ì¡¼¥É¥ë¤Ê¤É¤â±¦¼ê¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº¸Íø¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¤ÏÎÙ¤Î¿Í¤ÈÉª¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¡Öº¸Ã¼¡×¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸Íø¤¤Ø¤Î´²ÍÆÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤â
¸½ºß¤Î¡Öº¸Íø¤¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂçÏ©¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº¸Íø¤¤ËÂÐ¤¹¤ë´²ÍÆÅÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÄ¾¯´ü¤À¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤â¤¦±ÀÅ¥¤Îº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤¯º¸Íø¤ÍÑÉÊ¤ÎÏÃÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ïº¸Íø¤ÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤Ï³ä¹â¤Çº¤¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÁªÂò»è¤Ï¤â¤¦³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê¤Î´ïÍÑ¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆ°ºî¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥óÁàºî¤À¤±¤ÇÍÑ¤¬Â¤»¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»ëÀþ¤¬¤Ê¤¤¤æ¤¨¤Î¿·¤·¤¤¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¹¥È¥ì¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢º¸Íø¤¤Î¿Í¤Ø¤ÎÊÎ»ë¤ä¶ºÀµ¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÈ÷¤äÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼Â¤Ï±¦¼ê¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òº¸Íø¤¤Î¿Í¤¬»È¤¦¤È¤¤ËÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦Íø¤¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡Ö±¦¼ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢±¦¼ê¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤ÏºÇ¶á¡¢±¦Íø¤¤Î¿Í¤Ç¤â¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¡ÖÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡×µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç±Ø¤Î²þ»¥¤Ê¤É¤òÄÌ¤ë»þ¡¢±¦Íø¤¤Î¿Í¤Ïº¸¼ê¤Ë»þ·×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º¸¼ê¤ò±¦Â¦¤Ë¥¯¥í¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¼«Æ°²þ»¥¤Ë¤«¤¶¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¦Íø¤¡×¤È¡Öº¸Íø¤¡×¤ÎÁê¸ßÍý²ò¡¢¶¦´¶ÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÏ©¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¦Íø¤¤Èº¸Íø¤¤ÎÁê¸ßÍý²ò¡¢¶¦´¶ÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Þ¤º°ìÅÀ½¸Ìó¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿´¤¬¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢º¸Íø¤¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤Ê¤¤¡£2¤ÄÌÜ¤¬¡¢Æ±¾ð¤äÃ±¤Ê¤ë´Ø¿´¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â´¶¤òÄÌ¤·¤Æ±¦Íø¤¤Èº¸Íø¤¤¬¶¦´¶¤·¤¢¤¨¤ë°Õ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÍø¤¼ê¤Î´Ø¿´¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢±¦Íø¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤ëº¸Íø¤¤ÎÂ¸ºß¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤Þ¤ë¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±¦Íø¤¤Î¿Í¤Ë´Ø¿´¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤âº¸Íø¤ÀìÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º¸±¦·óÍÑ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Íø¤¼ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Æ»¶ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍø¤¼ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Íø¤¼ê¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢±¦Íø¤¤Èº¸Íø¤¤Î¿ÍÆ±»Î¡¢Áê¸ßÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
