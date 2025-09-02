ファッションブランド「SAMANTHAVEGA」（サマンサベガ）から、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）をイメージしたバッグや財布などの新作コレクションが、9月1日（月）から発売されている。

今回はリトルツインスターズの50周年アニバーサリーイヤーを記念し、キキ＆ララが星空を自由に飛び回る幻想的な世界観を、同ブランドで人気のバッグや折財布にデザインした全11種のアイテムがラインアップしている。

丸いフォルムの「バニティバッグ」（19800円）は、季節を問わず使えるツイード素材で、キキ＆ララのアートがプリントされた星型ポーチが付いている。両サイドにフリルが付いた「フリルハンドバッグ」（2万4200円）は、ショルダー付きで2way使用が可能。キキ＆ララのアートはバッグによって違うデザインになっており、全てのバッグの内装には、50周年限定アートのタグが付いている。

SAMANTHAVEGA リトルツインスターズ（キキ＆ララ）「バニティバッグ」（1万9800円）

SAMANTHAVEGA リトルツインスターズ（キキ＆ララ）「フリルハンドバッグ」（2万4200円）

フロントやサイドにポケットがついた「リュック」（2万5300円）にも星型ポーチが付いている。ミニバッグにも入る薄マチの「折財布」（1万6280円）は、星型のパッチワークにキキ＆ララのアートがプリントされ、星型のクリスタルがほどこされた立体的なリボンモチーフや、中にもキキ＆ララの50周年記念アートがプリントされている。

SAMANTHAVEGA リトルツインスターズ（キキ＆ララ）「リュック」（2万5300円）

SAMANTHAVEGA リトルツインスターズ（キキ＆ララ）「折財布」（1万6280円）

キキとララそれぞれの「ファスナーチャーム」（3850円）と、ふたりのアートがデザインされた「バッグチャーム」（5500円）は、バッグのハンドル部分に取り付けられる。

SAMANTHAVEGA リトルツインスターズ「バッグチャーム」（5500円）、「ファスナーチャーム」（3850円）

SAMANTHAVEGA リトルツインスターズ「バッグチャーム」（5500円）、「ファスナーチャーム」（3850円）

SAMANTHAVEGAの「リトルツインスターズ」（キキ＆ララ）をイメージしたコレクションは、9月1日（月）から全国のサマンサベガ取扱店舗とオンラインショップで発売されている。価格は税込み。