¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¡Ê44¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²ÆµÙ¤ß ¿´¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¤¿»þ´Ö¡ª¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ê¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ÏÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×(¸¶Ê¸¥Þ¥Þ)¤ÈÊ£¿ô¤ÎÅê¹Æ¤Ç²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤¿²Æì¡¦ºÂ´ÖÌ£ÅçÎ¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÂçÎÌÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¥»¥¯¥·¡¼¤¤ì¤¤¡×Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤Î¿·»³Àé½Õ
¡¡ºÂ´ÖÌ£Åç¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î1¤Ä¡£¿·»³¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê³¤¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é±Ë¤¤¤Ç Ìë¤Ï²ÈÂ²¤ÇÀ±¶õ¤òÄ¯¤á¤Æ¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆÀ±ºÂ¤òÃµ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö£³¿Í¤ÇÌ±½É¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª½É¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿´ÄÌ¤¦Î¹¡ªÌµ¿ÍÅç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á¥Ä¹¤µ¤ó¡¢¿©Æ²¤¸¤í¤Ù¤§¤Î¤ªÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤¿Î¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤â¤¢¡Ê19¡Ë¤ä°ì²ó¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬30th¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Î¹Àè¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤â¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!Åç½ä¤ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤À²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖË¨°¦¤Á¤ã¤ó¤È²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÍÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÇØÃæ¥»¥¯¥·¡¼¤¤ì¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤êåºÎï¤ÊÇØÃæ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
