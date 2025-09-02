»³ËÜÌ¤ÐÔ¡¢¡È·»¡É¤Î¤è¤¦¤Ê³¤³°ÂçÊª¥¹¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¶»Ç®¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÌ¤ÐÔ¡Ê50¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡Ê71¡Ë¤È¤Î¡È¿ÆÌ©¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¡×»³ËÜÌ¤ÐÔ¡õ¡È·»¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º ¡Ù¤Î±Ç²èPR¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¿»þ¤Ëµ×¡¹¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¡Á»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤¿Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÂçÀèÇÚÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡£½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï22ºÐ¡£±Ç²è¡ØWHO AM I¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡¡»Õ¤Ç¤¢¤ê¡£²ÈÂ²¤Î·»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÆ²ñ¤Ë¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë»Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡³¤³°¥¹¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¶»Ç®¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
