フレッシュなショートケーキをひとくちサイズに詰め込んだ大人の味わい！ブルボン「大人のプチショートケーキ」

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)より販売中。

今回は、ブルボン「大人のプチショートケーキ」を紹介します。

 

ブルボン「大人のプチショートケーキ」

 

 

内容量　　　　　　　：5個

発売日　　　　　　　：2025年9月2日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)　：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格　　　　　　　　：オープンプライス

賞味期限　　　　　　：6カ月

 

味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。

 

大人のプチショートケーキは、“大人のプチ”シリーズです。

しっとりとしたバニラ風味のケーキで、甘酸っぱいあまおういちごクリームをサンドし、表面をまろやかなホワイトクリームでコーティングしました。

フレッシュなショートケーキをひとくちサイズに詰め込んだ大人の味わいです。

