ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)より販売中。

今回は、ブルボン「大人のプチショートケーキ」を紹介します。

ブルボン「大人のプチショートケーキ」

内容量 ：5個

発売日 ：2025年9月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定) ：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)より販売中です。

味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。

大人のプチショートケーキは、“大人のプチ”シリーズです。

しっとりとしたバニラ風味のケーキで、甘酸っぱいあまおういちごクリームをサンドし、表面をまろやかなホワイトクリームでコーティングしました。

フレッシュなショートケーキをひとくちサイズに詰め込んだ大人の味わいです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フレッシュなショートケーキをひとくちサイズに詰め込んだ大人の味わい！ブルボン「大人のプチショートケーキ」 appeared first on Dtimes.