チョコチップ入り！ブルボン「プチしっとりクッキー」

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)により販売中。

今回は、ブルボン「プチしっとりクッキー」を紹介します。

 

ブルボン「プチしっとりクッキー」

 

 

発売日　　　　　　　： 2025年9月2日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)　： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格　　　　　　　　： オープンプライス

内容量　：47g

賞味期限：9カ月

※ 一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

 

味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。

 

 

ブルボン「プチしっとりクッキー」は、バニラ風味で食べやすいしっとり食感のクッキーです。

2層仕立ての内部には、チョコチップを加えてあり、食感のアクセントを持たせて飽きのこないおいしさに仕立てられています。

