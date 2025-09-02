上月財団は２日、都内で２０２５年度のスポーツ選手支援事業対象者の認定式を行い、ノルディックスキー・ジャンプ男子で１９９８年長野五輪団体金メダリストの岡部孝信氏の長男・凛大郎（北海道・下川商高２年）らが出席した。「自分の一番の目標が父である岡部孝信を超えること。それを達成するためには五輪で金メダルを取るのが必要になってくる。父は団体戦で金メダルを取っているけど、僕は個人、団体の両方で金メダルを取れるように頑張りたい」と決意を固くした。

１７歳の岡部は「凛々（りり）しく、大きい子に育ってほしい」と凛大郎と名付けられ、小学４年で競技を始めた。幼少期から現地やテレビで何度も父の雄姿を目にし「憧れはお父さん」と五輪金メダリストの偉大な背中を追ってきた。

中学３年時に雪印メグミルクカツゲン杯ジュニア組で初制覇するなど、ジャンプ界の次世代を担う。「世界トップ選手は大事な場面で自分のいいジャンプを出せる。自分に一番足りないのはそこだと思うので、大事な場面でいいジャンプを出せるようになる必要がある」と課題を口にし「高校在学中に（全日本スキー連盟の）Ａ級公認大会の（成年）男子の部で表彰台のてっぺんに上れるように頑張っていきたい」と夢の“父超え”へ、鍛錬を重ねる。