キャラメルの濃厚な味わい！ブルボン「プチキャラメルサブレ」
ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)より販売中。
今回は、ブルボン「プチキャラメルサブレ」を紹介します。
ブルボン「プチキャラメルサブレ」
発売日 ： 2025年9月2日(火) 全国発売
販売チャネル(予定) ： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ： オープンプライス
内容量 ：46g
賞味期限：9カ月
ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)より販売中です。
味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。
ブルボン「プチキャラメルサブレ」は、コク深いキャラメルクリームをほどけるような食感のサブレ生地でサンドしました。
キャラメルの濃厚な味わいと、配合にこだわったサブレ生地を組み合わせた新たなおいしさです。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post キャラメルの濃厚な味わい！ブルボン「プチキャラメルサブレ」 appeared first on Dtimes.