お笑いコンビ、ココリコ田中直樹（54）が2日、火曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時）に出演。三谷幸喜氏が監督、脚本を務めた映画「みんなのいえ」への出演が決まった理由を明かした。

この日のゲストはお笑いトリオのハナコ。メンバーの秋山寛貴は、福山雅治主演の映画「ブラック・ショーマン」（12日公開）で俳優に初挑戦しており、自身にオファーがあった理由について「いろんな面があると思うんですけど、1人のプロデューサーさんが言ってたのは『いやあ〜27時間テレビのダンスよかったね』って。ダンス！？って」と、昨夏放送されたフジテレビ系「27時間テレビ」でのダンス企画が印象に残っていたと告げられたという。

秋山はまさかの回答に驚いたというが、田中は「これは本当にあって。私は三谷さんの『みんなのいえ』というやつに出していただいたんですけど。俺も急やったんです。え、何で俺！？って思ったんやけど」と自身の実体験を紹介。続けて「三谷さんが『ガキの使い』の、私がドッキリにかかって泣いてる回があったんです。怖くて情けなくて、本当に泣いてしまって。実はドッキリでしたみたいな回があったんです。それを見て『映画に声かけようと思った』って」と、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」のワンシーンがきっかけとなって出演依頼を受けたと振り返った。

田中は「だからあるんです。多分」と力を込めると、向井も「何がつながるか分からないですね」と話していた。