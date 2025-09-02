高校日本代表ＶＳ沖縄選抜は雷雨のため３０分遅れで試合開始 末吉にイーマン、眞喜志らが挑む…スタメン
◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表―沖縄県高校選抜（２日・沖縄セルラースタジアム那覇）
第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表と沖縄県高校選抜の壮行試合のスタメンが発表された。雷雨の影響で試合開始が３０分遅れの１８時半に変更されている。
日本代表の先発は今夏の甲子園を制した沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、沖縄選抜の先発はチームメートの１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）が務める。
スタメンは以下の通り。
【高校日本代表】（先攻）
１（遊）岡部飛雄馬（敦賀気比）
２（左）藤森海斗（明徳義塾）
３（三）為永皓（横浜）
４（中）阿部葉太（横浜）
５（捕）横山悠（山梨学院）
６（二）奥村凌大（横浜）
７（一）大栄利哉（学法石川）
８（指）川口蒼旺（神戸国際大付）
９（右）坂本慎太郎（関東第一）
（投）末吉良丞（沖縄尚学）
【沖縄県高校選抜】（後攻）
１（二）イーマン琉海（エナジックスポーツ）
２（遊）真喜志拓斗（沖縄尚学）
３（指）比嘉大登（沖縄尚学）
４（捕）宜野座恵夢（沖縄尚学）
５（中）砂川誠吾（エナジックスポーツ）
６（三）安谷屋春空（沖縄尚学）
７（右）福本琉依（エナジックスポーツ）
８（一）新垣瑞稀（沖縄尚学）
９（左）譜久里樹（沖縄工）
（投）新垣有絃（沖縄尚学）