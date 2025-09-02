平内龍太

　◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽巨人　平内龍太投手

　▽広島　内田湘大内野手

　▽ヤクルト　山本大貴投手

　【出場選手登録抹消】

　なし

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ソフトバンク　笹川吉康外野手

　▽オリックス　宮城大弥投手

　▽西武　西川愛也外野手

　【出場選手登録抹消】

　▽ソフトバンク　川村友斗外野手