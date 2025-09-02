ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【セパ公示】（２日）巨人が平内龍太投手、オリックスは宮城大弥投手… 【セパ公示】（２日）巨人が平内龍太投手、オリックスは宮城大弥投手を選手登録 【セパ公示】（２日）巨人が平内龍太投手、オリックスは宮城大弥投手を選手登録 2025年9月2日 16時58分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 【出場選手登録】 ▽巨人 平内龍太投手 ▽広島 内田湘大内野手 ▽ヤクルト 山本大貴投手 【出場選手登録抹消】 なし ◆パ・リーグ 【出場選手登録】 ▽ソフトバンク 笹川吉康外野手 ▽オリックス 宮城大弥投手 ▽西武 西川愛也外野手 【出場選手登録抹消】 ▽ソフトバンク 川村友斗外野手 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【オリックス】山下舜平大が今季初の１軍合流…曽谷龍平も復帰へ ともに５日からの本拠地・日本ハム３連戦で 【オリックス】宮城大弥、独占コラムで決意つづる 優勝も２ケタ勝利もあきらめん 【中日】３か月ぶりに１軍登板の柳裕也は５回４安打１失点 勝利投手の権利を持って降板