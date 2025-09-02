ラングドシャの風味がいちごクリームの香りを引き立てる！ブルボン「プチいちごラングドシャ」

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火より販売中！

今回は、ブルボン「プチいちごラングドシャ」を紹介します。

ブルボン「プチいちごラングドシャ」

発売日 ： 2025年9月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定) ： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

内容量 ：40g

賞味期限：8カ月

※ 一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。

ブルボン「プチいちごラングドシャ」は、ほんのり甘酸っぱいいちごクリームをサクサクとした食感のラングドシャ生地でサンドしました。

ラングドシャの風味がいちごクリームの香りを引き立てるおいしさです。

