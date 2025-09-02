軽量で機能的！通勤通学からスポーツまで活躍する【アディダス】のバックパックがAmazonで販売中！
アクティブシーンを快適にサポートする【アディダス】の大容量リュック、Amazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！
このバックパックがあれば通勤もスタイリッシュに決まる。内側の仕切りでノートPCと他の物を分けて収納できる設計。必需品は取り出しやすいサイドポケットやフロントジップポケットへ。さらに、フィット感を調節できるパッド入りショルダーストラップを装備。高性能リサイクル素材シリーズの一つ、PRIMEGREENを採用したアイテム。
31.75Lの容量を備え、日常使いから旅行まで幅広く対応する実用性の高いリュックに仕上げている。
フロントジップポケットやサイドポケットを搭載し、小物やボトルを整理して収納できる設計となっている。
軽量構造とパッド入りショルダーストラップで、長時間背負っても快適な使用感を維持する。
環境に配慮したPRIMEGREEN素材を採用し、デザイン性とサステナビリティを両立している。
