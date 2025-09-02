ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計6人を救急搬送…う… 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計6人を救急搬送…うち 3人が中等症 3人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計6人を救急搬送…うち 3人が中等症 3人は軽症(静岡) 2025年9月2日 17時5分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では9月2日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者5人を含む成人男女計6人が救急搬送されました。このうち3人が中等症、3人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者7人 未成年者2人を含む男女計14人を救急搬送…うち1人重症 5人が中等症 8人は軽症(静岡) 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 徳島, 介護タクシー, 葬祭, 寺田屋, 仏壇, 伊東市, 金属加工, 鎌倉, 上田