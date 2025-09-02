【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

メキシコペソ/円（MXN/JPY）は先々週後半の上昇で付けた22日の7円95銭を高値にペソ売り円買いとなった。新興国通貨全般の売りが重石。ブラジルを中心に中南米と米国の関係悪化懸念が出ていることなどもペソ売りにつながっている。27日のメキシコ貿易収支は予想外の赤字となり、ペソ売りの流れを強める形となった。29日に7円85銭を付けた後、円安もあって反発。週明け7円93銭台を付けた。1日のシェインバウム大統領による初の一般教書演説では米国への対応などを誇った。支持率の高さ（世論調査で70-80％の支持率)もあり、比較的好感を持って迎えられた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8円00銭

- **サポート**: 7円80銭

移動平均線： 21日線は現水準前後で横ばい トレンド待ち



今週の見通し

世界的に5日の米雇用統計への注目が集まっており、メキシコ市場でも警戒感が強い。それまでは週明けの堅調な動きが継続と期待されるが、かなり不安定な動き。対米関係の悪化が目立つブラジルレアルの動向などにも注意が必要。



主な予定

2025/09/09 21:00 メキシコ消費者物価指数 8月

外部サイト