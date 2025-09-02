自民党は、2日午後、大敗した参議院選挙の総括を取りまとめるため、両院議員総会を開きました。焦点となっている森山幹事長の進退、そして「石破おろし」の行方は。



2日午後1時半から行われた自民党の両院議員総会。その冒頭、石破首相は…。



（石破首相）

「国民の皆様との期待に応えることができなかったこと、同志の方々を多く失ったこと、それはひとえに私の責任であります。心から深く深くお詫びを申し上げます。大変に申し訳のないことでございました。いかなるご批判を受けなければなりません。自由民主党として道筋を示す、皆さん方とともに示す、それが私の責任であり、皆様とともにそれを果たし、そして、責任から逃れることなく、然るべき時にきちんとした決断をするということが私が果たすべき責務である、このように深く思うものでございます」





また森山幹事長は…。（森山幹事長）「今回の選挙の結果について一言申し上げれば、わが党として、国民に寄り添い、暮らしの安心を確実に届けることができなかったということに尽きると思っています。執行部に身を置く者として、その責任を痛感しております」大敗した参議院選挙の総括では、「現金給付などの物価高対策が国民に刺さらなかった」「政治とカネの問題が不信の底流になっていることを猛省しなければならない」などと9つの敗因が盛り込まれているとみられています。そして最大の焦点は、森山幹事長が自身の進退についてどう言及するか。総会の途中で退席した片山さつき議員は。（片山 さつき 参院議員）Ｑ.森山幹事長から、自身の進退であるとかそういったことの発言っていうのはあったんでしょうか？「直接ではないと思いますけど、かなり責任を痛切に感じておられるし、あの方はそういうお人柄の方ですからね。みんなが注目したのは、石破総裁のおっしゃった『然るべき時に』ということがどういうことなのかということを非常に各議員は重く見ていたと思います」そして、今後「石破おろし」で注目される総裁選前倒しの行方。自民党は党則では、所属国会議員と各都道府県連の代表の過半数の要求があれば、臨時の総裁選を実施すると定めています。先週、総裁選管理委員会は、賛成議員は書面で提出することと、「氏名の公表」を決定。党内からは反発も出ています。静岡県内選出の自民党議員はどう対応するのでしょうか？8月31日、若林洋平参院議員に話を聞くと…。（若林 洋平 参院議員）「民主主義の根幹である国政選挙の結果を受けてけじめをつけるということは大事なことだと思いますし、今の現状が受け入れられなかったということが、ひとつ大きな結果だった。それを考えると、打破していかなければいけない。私はもう一日も早くだと思っています」総裁選の前倒しに「賛成」で、書面を提出するということです。また、氏名が公表されたとしても考えが変わることはないと話します。（若林 洋平 参院議員）「だからといって自分の思いを曲げる政治家は私はいないと思っていますし、また曲げてはいけないと思っていますし、また、そのことが、圧力になっては一番いけないことだとは思う。現状からすると、私自身は過半数は超えると思っています」一方、衆院静岡2区選出で自民党静岡県連の井林辰憲会長は…。（自民党静岡県連 井林 辰憲 会長）「個人の考えはもう決まっているんですけれども、立場上、県連会長という役をいただいているので、県連の結果が出るまではですね、一応表明しないということにしておりますけれども、答えは決まっています」静岡県連は、参院選後、党本部に対し現執行部の体制の刷新を行うことなどを申し入れています。ただ最終的な決定は、9月6日に各支部の代表者から意見を聞くなどして、決める方針です。井林県連会長は、参院選大敗の責任について…。（自民党静岡県連 井林 辰憲 会長）「やはり組織として、執行部を含めた党所属の議員全員が責任を負うべきだという風に思っています。特に執行部の責任は、やはり権限が大きいだけに、それは重いものだと、常識的にそう思っています」また、氏名の公表については…。（自民党静岡県連 井林 辰憲 会長･衆院静岡2区選出）「私から言わせると、その程度で（判断が）変わるのだったら、その人、国会議員お辞めになられた方がいいと思うんですよね。やはり総裁選の前倒しの可否の判断というのは非常に重い判断。事実上の退陣要求ですから、名前を出して表明されるというのは当然のことだと思います」