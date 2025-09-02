【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

スイスフラン/円（CHF/JPY）は182円80銭から184円にかけてのレンジ取引が続いた後、週明けの円売りにレンジを上に抜けて上昇している。世界的なリスク警戒の動きからの新興国通貨売りが目立つなど、先週はややリスクを意識した動きが見られたが、ともにリスク回避通貨であるスイスと円は売り買いが交錯し、しっかりした方向性が出なかった。28日に発表されたスイス第2四半期GDPは市場予想及び第1四半期を下回る弱めの数字となり、ややスイス売りとなった。27日海外市場で一時184円台を付けたところから29日東京朝にかけて183円00銭台を付けている。その後反発を見せ、週明け185円台を付けている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 186円10銭

- **サポート**: 182円80銭

移動平均線： 21日線がやや上向きつつある。春からサポートとして機能している50日線は183円45銭。



今週の見通し

4日の8月スイス消費者物価指数は前年比+0.2％と低いインフレ率が継続する見込み。6月の会合でゼロ金利まで下げたスイス中銀、マイナス金利再開にはマーティン副総裁が慎重な姿勢を示すなど、ややハードルが高いが、利上げは難しく、金利面ではスイス売り圧力が継続。その他の材料としてはスイス円でも5日の米雇用統計への注目が高い。



主な予定

2025/09/04 15:30 スイス消費者物価指数（CPI）8月

2025/09/04 16:00 スイス 雇用統計 失業率 8月

