懐かしの「ニャッキ！」のコラボ雑貨が先行予約開始　サンキューマートでの販売で、クッションもハンドタオルも全部390円！

あの「ニャッキ！」が帰ってきた！サンキューマートの大人気コラボ第3弾、もちろんALL390円！

親子で夢中になった、あの懐かしいクレイアニメを覚えていますか？

NHK Eテレの大人気キャラクター「ニャッキ！」が、みんなの味方「サンキューマート」と再びタッグを組み、可愛すぎるコラボ雑貨になって登場します！

待望のコラボ第3弾となる今回は、ふんわり優しいパステルカラーを基調とした、親子で使える全11アイテムがずらり。

ぬいぐるみみたいな「カードホルダー」や、思わずクスッとしちゃう実写デザインの「前髪クリップ」など、日常にそっと温もりをくれるアイテムばかりです。

そして、なんと言っても嬉しいのがそのお値段！

クッションもソックスも、ぜーんぶ390円（税込429円）なんです！

一部のアイテムは、よりどり2点で390円でゲットできちゃいます。

全国の店舗では9月下旬から順次発売スタート。

待ちきれないあなたは、公式オンラインショップで本日9月2日（火）から始まった先行予約を今すぐチェック！

親子で楽しめる！やさしい色合いと温かみのある「ニャッキ！」デザインの全11アイテム

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（運営：エルソニック株式会社）は、「ニャッキ！」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で9月下旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、9月2日（火）11時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/knyacki

「ニャッキ！」はNHK Eテレで放送中の作品に登場するキャラクターで、1995年の放送開始から今年で30周年を迎えました。

今現在Eテレを見ている子供たちはもちろん親世代や若い女性にも人気のキャラクターです。

サンキューマートと「ニャッキ！」のコラボレーション雑貨展開は今回で第3弾となります。

2023年4月の初登場以来、多くのお客様よりご好評をいただいており、待望の再登場が決定しました。

実写デザインの「前髪クリップ」や「クッション」、ぬいぐるみのようなふわふわ素材が可愛い「カードホルダー」など、「ニャッキ！」の世界観を日常生活で気軽に楽しんでいただけるアイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2025年9月2日（火）11:00〜

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/knyacki

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2025年9月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・日常にやさしい彩りを添える！ 「ニャッキ！」全11アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、パステルカラーを基調とした温かみのあるデザインに仕上げました。

子どもから大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」など自宅で使えるアイテムから、「クッション」や「ソックス」といった毎日を彩るアイテムまで、バリエーション豊かなラインナップで展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ぬいぐるみカードホルダー、ぬいぐるみ用着ぐるみ、アクリル前髪クリップ、ロングヘアクリップ、アンクルソックス、A6メモ帳／各390円（税込429円）

※A6メモ帳 のみよりどり2点で390円（税込429円）

カードホルダーはふわふわの手触りで、お気に入りのカードを可愛く持ち歩くことができます。

ソックスは、つま先部分から顔をのぞかせる「ニャッキ！」が特徴的なデザインです。

A6メモ帳の中面は「ニャッキ！」のキュートな3柄で登場します。

◆洗濯ネット2P、ハンドタオル、タイマー／各390円（税込429円）

パステルカラーの洗濯ネットは使いやすい2サイズのセットです。

コンパクトなタイマーは持ち運びしやすく、キッチンなど様々な場所で活用できます。

ハンドタオルは「ニャッキ！」が浮き出て見えるような3D風のデザインで、ふわふわとしたやわらかな手触りが魅力です。

