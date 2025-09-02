©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「ひき肉大活躍」をテーマに、手頃でおいしい“ひき肉”が主役のレシピを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

「豚ひき肉を大パックで買うと、つい余らせてしまいます。ハンバーグやピーマンの肉詰め以外で使い切れるメニュー何かありますか？」という悩みをもらい、「鶏団子のスープ」「なすのメンチカツ」「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」を提案する。この中から調理するのは、「辛さと酸っぱさがおいしい！」とDAIGOも絶賛の、ご飯が進む中華の炒め物！

「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」

＜材料（２人分）＞

豚ひき肉 200g

はるさめ 60g

玉ねぎ 50g

赤唐辛子 ３本

にんにく（みじん切り） 小さじ２

しょうが（みじん切り） 大さじ１

青ねぎ（小口切り） ２本

サラダ油 小さじ２

ごま油 小さじ１

☆豚ひき肉の下味

塩 小さじ1/3

こしょう 適量

水 大さじ２

片栗粉 大さじ１

☆合わせ調味料

砂糖 大さじ１

酒 大さじ１

酢 大さじ３

しょうゆ 大さじ２

水 大さじ２

こしょう 適量



＜作り方＞

① はるさめは水に10分浸けて戻し、３cm長さに切る。



② 玉ねぎはみじん切りにし、赤唐辛子は種を取って半分に切る。



③ 合わせ調味料の砂糖、酒、酢、しょうゆ、水、こしょうを合わせる。



④ 豚ひき肉に下味の塩、こしょう、水を加えて混ぜ、片栗粉を混ぜる。



⑤ フライパンにサラダ油と赤唐辛子を弱火で熱して香りを出し、④を加えて広げ、強火で焼き色をつけてほぐしながら炒め、玉ねぎ、にんにくとしょうがのみじん切りを加えて炒める。



⑥ ⑤に③を加えて煮立て、はるさめを加えて混ぜながら中火で炒め、はるさめが汁気を吸ったら青ねぎの小口切り、ごま油を加え、器に盛る。

DAIGO「唐辛子のピリッとした辛さと、お酢の酸味がきいていますね。炒めたひき肉の香ばしさとよく合っていておいしい！おかずとしても最高だけど、白いご飯にかけて“酸辣炒め丼”にしちゃってもイケますよ！」

