知ってる？ 豚ひき肉を大パックで買って 余りそうなときにハンバーグやピーマンの肉詰め以外で使い切るメニュー
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
©️ABCテレビ
今回は「ひき肉大活躍」をテーマに、手頃でおいしい“ひき肉”が主役のレシピを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
「豚ひき肉を大パックで買うと、つい余らせてしまいます。ハンバーグやピーマンの肉詰め以外で使い切れるメニュー何かありますか？」という悩みをもらい、「鶏団子のスープ」「なすのメンチカツ」「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」を提案する。この中から調理するのは、「辛さと酸っぱさがおいしい！」とDAIGOも絶賛の、ご飯が進む中華の炒め物！
「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」
＜材料（２人分）＞
豚ひき肉 200g
はるさめ 60g
玉ねぎ 50g
赤唐辛子 ３本
にんにく（みじん切り） 小さじ２
しょうが（みじん切り） 大さじ１
青ねぎ（小口切り） ２本
サラダ油 小さじ２
ごま油 小さじ１
☆豚ひき肉の下味
塩 小さじ1/3
こしょう 適量
水 大さじ２
片栗粉 大さじ１
☆合わせ調味料
砂糖 大さじ１
酒 大さじ１
酢 大さじ３
しょうゆ 大さじ２
水 大さじ２
こしょう 適量
＜作り方＞
① はるさめは水に10分浸けて戻し、３cm長さに切る。
② 玉ねぎはみじん切りにし、赤唐辛子は種を取って半分に切る。
③ 合わせ調味料の砂糖、酒、酢、しょうゆ、水、こしょうを合わせる。
④ 豚ひき肉に下味の塩、こしょう、水を加えて混ぜ、片栗粉を混ぜる。
⑤ フライパンにサラダ油と赤唐辛子を弱火で熱して香りを出し、④を加えて広げ、強火で焼き色をつけてほぐしながら炒め、玉ねぎ、にんにくとしょうがのみじん切りを加えて炒める。
⑥ ⑤に③を加えて煮立て、はるさめを加えて混ぜながら中火で炒め、はるさめが汁気を吸ったら青ねぎの小口切り、ごま油を加え、器に盛る。
DAIGO「唐辛子のピリッとした辛さと、お酢の酸味がきいていますね。炒めたひき肉の香ばしさとよく合っていておいしい！おかずとしても最高だけど、白いご飯にかけて“酸辣炒め丼”にしちゃってもイケますよ！」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/