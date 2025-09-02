¥Õ¥¸¡¦µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡¡²ÆµÙ¤ßËþµÊ¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£½µ¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤òÊó¹ð¤·¤¿µÜ»Ê¥¢¥Ê¡£¹õ¤Î¥â¡¼¥É¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¹õ±ï´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè½µ¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö²ÆµÙ¤ßËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï2015Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢18Ç¯¤«¤é¡ÖS¡½PARK¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Î¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£22Ç¯¤«¤é³èÌö¤Î¾ì¤òÊóÆ»¤Ë°Ü¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòÇ¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing¡¡Gnu¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¾ïÅÄÂç´õ¤Î·»¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¡£
