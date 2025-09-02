俳優の武田真治（52）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。2歳になる娘の子育てについて語った。

この日は演出家の宮本亞門氏とそろって登場。武田は20年7月1日にモデル、歯科衛生士の静まなみと結婚。23年6月21日に長女が誕生しており、娘は現在「2歳ですね」と目を細めた。

MCの「ハライチ」澤部佑が「生まれてなかなか、自分の時間も作れなくなってくるわけでしょう」と続けると、「そうですね。もう集中してぎゅっとやらないといけなくなりますね。なんかゆっくり自分の時間ってなかなか持てなくなりますね」と実感を込めた。

子供ができたことで「育てるべきは“筋肉”ではなく、“娘”だと学んだ」と紹介されると、「ハライチ」岩井勇気からは「当たりめえだろ」とのツッコミが入った。

武田は「生まれた時って3時間おきにミルクあげなきゃいけない。うちの娘って早く出てきちゃったんで吸引力がちょっと低かったんですよね。その3時間おきのミルク、1時間半かけて飲むんですよね。ゆっくり」と明かした。

そのため「1時間半の間に、睡眠取ったり、台本覚えたり、サックス練習したり、筋トレしたりなんで。やっぱり省くべきは筋トレとか、覚えなきゃいけないことじゃなくて、自分がルーティンとしてた、勝手にしてたこと、そういうのから省いていかなきゃいけなくて」と打ち明けた。

武田はその筋肉美が話題で、かつて盲腸で入院しても3日目にはジョギングを再開、「で傷口開いて俺は盲腸に勝ったみたいな」とトレーニングのルーティンをかたくなに守ろうとしていたというが、「娘が生まれてやっと変われた」としみじみと話した。

「なんかちゃんと腰を据えて、落ち着いて人としゃべれるようになった」「成長期ですね」とも話すと、火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「どこがやねん！」とツッコミを入れた。

武田は現在筋トレは「瞬間的にガッと集中してやるようにしてます」と明言。筋トレでつけた筋肉は子育てには「全く役に立たない。なんか方向性が違うんでしょうね」「こういうふうに（抱きかかえて）持ってるって結構しんどいですね」とも話した。