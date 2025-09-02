¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡ÛÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦º´Æ£²÷ÅÍ¡Ö3Æü´Ö¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤ì¤Ð¡×ÆüËÜ¥¢¥Þ²¦¼Ô¤Ï2´§¤Ë¾È½à
¡¡Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¤Î½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITA¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï3Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢²¤½£¤«¤éÍÎÏÂç³Ø¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÄÂÎÀï¤È¸Ä¿ÍÀï¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÏÃË½÷¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥Þ¤òÀ©¤·¤¿ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Îº´Æ£²÷ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï³«ËëÁ°Æü¤Î2Æü¡¢18¥Û¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¤ò½é¤á¤Æ²ó¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡Öµ÷Î¥¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë·¹¼Ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤½¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ð¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹¶Î¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¤Æ¶þ¿«¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Á´Á³ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤¬¶¹¤¯¤Æ¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¹ï¤á¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¬¤ó¤¬¤ó¹Ô¤Ã¤ÆÎÓ¤Ë²¿²ó¤âÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¸å¤Ï¡¢¹µ¤¨¤Æ¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î½¤Àµ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÃË»Ò¤ÏÂç²ñ½é»²Àï¡£ÃÄÂÎÀï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¤â¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ëÃæ¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö3Æü´Ö¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê½ç°Ì¤â¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È2´§¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£