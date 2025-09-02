画像はコミックDAYS「いけない!ルナ先生R」のページ（https://comic-days.com/episode/2550912965401934505）より

【95話】 9月2日 公開

講談社は9月2日、ぼーかん氏（マンガ）と上村純子氏（原作）によるマンガ「いけない!ルナ先生R」第95話「職業体験3」をコミックDAYS等で公開した。

なお最新話になる第96話「お化け屋敷1」も公開されている。コミックDAYSでの価格は50ポイント。

本作はぐうたら高校生・わたるが立派な大人になれるよう、真面目でちょっと天然なルナ先生がやさしくエッチな個人授業を行なうという作品。

第95話では、引き続きミカン農家への職業体験の事前レッスンが続く。最後は段ボールの持ち上げ方。やる気のないわたるを鼓舞するため、ルナ先生は自ら段ボールにもぐりこんで……。

現在コミックDAYSでは第94話「職業体験2」などが無料で公開されている。

