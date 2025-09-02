胸元刺繍×背面プリントが魅力！ストリート感をプラスした【アクロス】の夏に映える半袖トップスをAmazonで手に入れよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
涼しさと可愛さを一枚で叶える！夏コーデをアップデートしてくれる【アクロス】のレディースTがAmazonで販売中だと！？
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
LINE FRIENDSとTREASUREのコラボレーションにより生まれたキャラクター、TRUZの半袖バックプリントTシャツ。胸元のTRUZのワンポイントのロゴ刺繍とかわいいキャラクター達のバックBOXプリントがアクセントに。シンプルなデザインで着回ししやすい、トゥメの皆様にオススメの一着！日常使いだけでなくフェスやライブなど様々なシーンで大活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
肌触りの良い綿100％素材で、汗を素早く吸収・発散し、真夏でも快適な着心地をキープする半袖Tシャツに仕上げている。
→【アイテム詳細を見る】
胸元にワンポイント刺繍、背中にキャラクターが並ぶBOXプリントを施し、シンプルながら遊び心あるデザインが魅力となる。
男女問わず着られるゆったりシルエットで、デニムからスカートまで幅広いボトムスと相性良くコーディネートできる。
→【アイテム詳細を見る】
日常使いはもちろん、フェスやライブ、カジュアルなお出かけシーンでも映えるデザイン性と機能性を兼ね備えている。
涼しさと可愛さを一枚で叶える！夏コーデをアップデートしてくれる【アクロス】のレディースTがAmazonで販売中だと！？
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
LINE FRIENDSとTREASUREのコラボレーションにより生まれたキャラクター、TRUZの半袖バックプリントTシャツ。胸元のTRUZのワンポイントのロゴ刺繍とかわいいキャラクター達のバックBOXプリントがアクセントに。シンプルなデザインで着回ししやすい、トゥメの皆様にオススメの一着！日常使いだけでなくフェスやライブなど様々なシーンで大活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
肌触りの良い綿100％素材で、汗を素早く吸収・発散し、真夏でも快適な着心地をキープする半袖Tシャツに仕上げている。
→【アイテム詳細を見る】
胸元にワンポイント刺繍、背中にキャラクターが並ぶBOXプリントを施し、シンプルながら遊び心あるデザインが魅力となる。
男女問わず着られるゆったりシルエットで、デニムからスカートまで幅広いボトムスと相性良くコーディネートできる。
→【アイテム詳細を見る】
日常使いはもちろん、フェスやライブ、カジュアルなお出かけシーンでも映えるデザイン性と機能性を兼ね備えている。