習近平主席、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領と会談―中国

中国の習近平国家主席は9月2日午前、北京の人民大会堂で2025年上海協力機構（SCO）サミットと中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に出席するため中国を訪れているウズベキスタンのミルジヨエフ大統領と会談しました。

習主席は、ウズベキスタンが主権、安全、発展の利益を維持することを支持する中国の姿勢を示し、ウズベキスタンと共に発展戦略の連携を加速させ、中国・キルギス・ウズベキスタン鉄道プロジェクトの建設を着実に推進したいと表明しました。さらに、「SCOを着実に強化することは、各国の共通の利益に合致し、それぞれの発展を助けるのに役立つ。第2次世界大戦の勝利の成果を守り、得難い平和と安定を守るべきだ」と強調しました。

これに対しミルジヨエフ大統領は、中国は世界の反ファシズム戦争の勝利に大きな貢献を果たしたと述べ、 習主席が提唱したグローバルイニシアチブを全面的に支持すると表明しました。

会談後両者は、発展戦略の連携、文化センターの相互設置、医療サービスなどの分野を含む複数の二国間協力文書の交換式典に立ち会いました。両国はまた、経済技術協力、デジタル経済、市場監督管理、宇宙、税関などの分野でも二国間協力文書に署名しました。（提供/CRI）